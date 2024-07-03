A Milli Futbol Takımı Avusturya\'yı yenerek çeyrek finale yükseldi

Spor

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Son 16 Turu'nda A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale kalması Muğla'da coşkuyla kutlandı.

Menteşe Belediyesi tarafından kent meydanında ay-yıldızlıların EURO 2024 Son 16 Turu maçı için dev ekran kuruldu. Yüzlerce Muğlalı tek yürek olarak maçı heyecanla takip etti. 90 dakika boyunca heyecanla mücadeleyi takip eden Muğlalılar maçın son düdüğü ile birlikte adeta kendinden geçti. Tezahüratlar yapan ve konvoylar düzenleyen Muğlalılar, çeyrek finali coşku ile kutladı. - MUĞLA