A Milli Futbol Takımı, Belçika deplasmanında ilk puan peşinde sahaya çıkacak - Son Dakika
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A Milli Futbol Takımı, Belçika deplasmanında ilk puan peşinde sahaya çıkacak

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A Milli Futbol Takımı, Uluslar A Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında yarın Belçika deplasmanında ilk puanını arayacak. Liege'de TSİ 21.45'te başlayacak maç ATV'den naklen yayımlanacak; ay-yıldızlı ekibin ilk iki maçında Fransa ve İtalya'ya yenildiği için henüz puanı yok.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında yarın deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek.

Belçika'nın Liege şehrindeki Maurice Dufrasne Stadı'nda, TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşma, ATV'den naklen yayımlanacak.

Mücadeleyi Norveç Futbol Federasyonundan Rohit Saggi yönetecek. Saggi'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Anders Olav Dale ile Ole Andreas Haukasen yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Marius Hansen Grotta olacak.

Grubun diğer maçında Fransa ile İtalya, Paris'te TSİ 21.45'te karşılaşacak.

Milli takım, ilk puanlar için sahada

A Ligi 1. Grup'ta ilk iki maçını kazanan Fransa 6 puanla lider durumda bulurken, Belçika ve İtalya 3'er puana sahip. Ay-yıldızlı ekibin ise henüz puanı yok.

Türkiye, ilk maçında Kocaeli'de Fransa'ya 1-0, Bursa'da ise İtalya'ya 4-1 kaybetti. Belçika ise ilk maçında deplasmanda İtalya'yı 2-0 yenerken, sahasında Fransa'ya 1-0 yenildi.

Milliler, gruptaki dördüncü maçında 5 Ekim'de deplasmanda İtalya ile mücadele edecek.

Orkun kadrodan çıkarıldı

Ay-yıldızlı ekipte, Orkun Kökçü aday kadrodan çıkarıldı.

İtalya ile Bursa'da oynanan müsabaka sonrasında ayak parmağında ağrısı artan Orkun Kökçü'nün aday kadrodan çıkarılmasına karar verildi.

Uğurcan kaleye dönüyor

Milli takımda cezası sona eren Uğurcan Çakır, Belçika karşısında kaledeki yerini alabilecek.

Fransa ile oynanan grubun ilk maçında kırmızı kart gören Uğurcan, İtalya maçında forma giyememişti.

Belçika'nın Van Bommel yönetiminde üçüncü maçı

Dünya Kupası'nın ardından Belçika'da teknik direktörlük görevine getirilen Mark van Bommel, takımının başında üçüncü maçına çıkacak.

Belçika, temmuz ayında Rudi Garcia'nın yerine göreve getirilen Van Bommel yönetiminde Uluslar Ligi'nde oynadığı ilk iki maçta birer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.

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A Milli Takımın aday kadrosu

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye'nin 29 kişilik aday kadrosu şöyle:

Kaleciler: Altay Bayındır (Celta Vigo), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Okan Kocuk (Samsunspor), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, (Galatasaray), Adil Demirbağ (TÜMOSAN Konyaspor), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin, Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Zeki Çelik (Juventus)

Orta saha: İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz (Fenerbahçe), Demir Ege Tıknaz (Braga), Melih Kabasakal (Trabzonspor), Salih Özcan (Beşiktaş)

Forvet: Aral Şimşir (Trabzonspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), İlhan Fakılı (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe)

Belçika'nın aday kadrosu

Teknik direktör Mark van Bommel yönetimindeki Belçika'nın aday kadrosunda, Beşiktaş'tan Leandro Trossard ile Fenerbahçe'den Romelu Lukaku da bulunuyor.

Belçika'nın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Jari de Busser (AZ Alkmaar), Senne Lammens (Manchester United), Mike Penders (Chelsea), Maarten Vandevoordt (Leipzig)

Defans: Timothy Castagne (Fulham), Maxim de Cuyper (Brighton), Zeno Debast (Sporting), Koni de Winter (Milan), Brandon Mechele (Club Brugge), Nathan Ngoy (Lille), Kyriani Sabbe (Club Brugge), Joaquin Seys (Club Brugge), Arthur Theate (Bologna)

Orta Saha: Kevin de Bruyne (Napoli), Mandela Keita (Parma), Romeo Lavia (Chelsea), Nicolas Raskin (Rangers), Youri Tielemans (Manchester United), Hans Vanaken (Club Brugge)

Forvet: Charles de Ketelaere (Atalanta), Malick Fofana (Sunderland), Matias Fernandez-Pardo (Newcastle United), Mika Godts (PSG), Romelu Lukaku (Fenerbahçe), Dodi Lukebakio (Benfica), Diego Moreira (Milan), Lois Openda (Lyon), Leandro Trossard (Beşiktaş)

Kaynak: AA
A Milli Futbol TakımıBelçikaİtalyaFransaFutbolSporAtvSon Dakika

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