A Milli Futbol Takımı Belçika hazırlığında LED ekranla taktik çalıştı - Son Dakika
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A Milli Futbol Takımı Belçika hazırlığında LED ekranla taktik çalıştı

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A Milli Futbol Takımı Belçika hazırlığında LED ekranla taktik çalıştı
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Belçika ile 12 Kasım Perşembe günü karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Riva'da Sergen Yalçın yönetiminde taktik çalıştı; sahaya LED ekran kuruldu. 15 dakikası basına açık antrenmanı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu izledi; milliler yarın 11.30'daki idmanla hazırlığı tamamlayacak.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Belçika ile 12 Kasım Perşembe günü karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını sürdürdü.

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 15 dakikası basına açık tutulan antrenman, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapıldı.

Isınma hareketleriyle başlayan idmanda bir süre 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapan ay-yıldızlılar, basına kapalı bölümde ise taktik antrenman gerçekleştirdi.

Tedavisi süren Aral Şimşir bireysel programı çerçevesinde çalışırken, antrenmanı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da takip etti.

Öte yandan taktik ve duran top çalışmaları için analiz toplantısındaki direktiflerin futbolculara anlık olarak aktarılması amacıyla sahaya LED ekran kuruldu.

Milliler, yarın saat 11.30'da yapacağı idmanla Belçika maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA
İbrahim Ethem HacıosmanoğluTürkiye Futbol FederasyonuA Milli Futbol TakımıSergen YalçınBelçikaFutbolSporSon Dakika

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