A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası yolunda TV+ ekranlarında - Son Dakika

Türkiye'nin sevilen televizyon platformu TV+, Dünya Kupası yolunda A Milli Erkek Futbol Takımı'nı futbolseverlerle buluşturuyor. Ay Yıldızlılar, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off turu mücadelesinde 24 Mart'ta Portekiz ile karşı karşıya geliyor. Zorlu karşılaşmanın heyecanı TV+'ta yaşanacak.

A Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off turu heyecanı TV+'ta yaşanıyor. A Milliler, Dünya Kupası yolunda kritik mücadelede 24 Mart'ta Portekiz'le karşılaşıyor. Ay Yıldızlıların TSİ 22.45'te başlayacak zorlu mücadelesi TV+'tan naklen yayınlanacak.

Grubu 2. olarak tamamlamıştı

Türkiye, Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na katılmak için Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile mücadele etmişti. 10 maç sonunda Hollanda'nın ardından grubu ikinci olarak bitiren Ay-Yıldızlılar, Play-Off turuna katılma hakkını elde etti. Play-Off yarı finalinde Portekiz'le eşleşen Türkiye, tek maçlı eliminasyon sistemine göre oynanacak karşılaşmada rakibini yendiği takdirde Dünya Kupası biletini almak için İtalya-Kuzey Makedonya maçının galibiyle 29 Mart'ta karşılaşacak.

Program:

24 Mart Perşembe, 22: 45 - TRT 1 Canlı Yayın - İSTANBUL