A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda'ya mağlup oldu - Son Dakika
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Spor

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda'ya mağlup oldu

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak turnuvadan elendi. İlk yarıyı 1-0 önde kapatan Türkiye, ikinci yarıda yediği gollerle mağlup oldu ve yarı final şansını kaçırdı. Hollanda'nın yarı finaldeki rakibi İngiltere oldu. Türkiye ise 2. kez yarı final şansını kullanamadı.

07.07.2024 00:09
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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında Hollanda'ya 2-1 mağlup oldu ve turnuvadan elendi.

Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta ilk yarıyı 1-0 önde kapatan ay-yıldızlı ekip, ikinci yarıda kalesinde gördüğü gollerle mağlup oldu ve yarı final şansını kaçırdı.

Samet Akaydın ilk golünü attı

A Milli Futbol Takımı'nı, Hollanda karşısında 1-0'lık üstünlüğe taşıyan golü savunma oyuncusu Samet Akaydın attı.

Samet, mücadelenin 35. dakikasında yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Samet, A Milli Takım formasıyla çıktığı 10. maçta ilk kez gol sevinci yaşadı.

Hollanda, İngiltere ile eşleşti

A Milli Futbol Takımı'nı eleyen Hollanda'nın yarı finaldeki rakibi İngiltere oldu.

Hollanda ile İngiltere'nin karşı karşıya geleceği yarı final mücadelesi 10 Temmuz Çarşamba günü Dortmund'da oynanacak.

Türkiye 2. yarı final şansını kaçırdı

A Milli Futbol Takımı, 6. kez mücadele ettiği Avrupa Şampiyonası'nda 2. kez yarı finalde mücadele etme şansını kullanamadı.

Ay-yıldızlı ekip, EURO 2008'de büyük bir başarıya imza atarak, yarı finale kadar yükseldi. Almanya'ya 3-2 yenilen Türkiye, Avrupa şampiyonaları tarihindeki en iyi derecesine imza atmıştı.

Milli futbolcular büyük üzüntü yaşadı

Ay-yıldızlı ekip, karşılaşmanın ardından büyük üzüntü yaşadı.

Kaptan Hakan Çalhanoğlu ve bazı oyuncuların gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda'ya mağlup oldu - Son Dakika

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