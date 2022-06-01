SPOR A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları maçının hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL,(DHA) - A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup'ta 4 Haziran Cumartesi günü Faroe Adaları ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Stefan Kuntz yönetimindeki antrenmanın ilk yarım saati basına açık gerçekleştirildi. İstasyon ve 5'e 2 pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda taktik çalışmayla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar yapıldı. A Milli Futbol Takımı'nda izni sona eren ve bugün kampa katılan Orkun Kökçü antermanda yer alırken takımdan ayrı bireysel antrenör eşliğinde çalıştı. Ay-yıldızlı ekibin antrenmanını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş takip etti.

A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.