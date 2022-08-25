Türkiye'nin FIFA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi - Son Dakika
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Türkiye'nin FIFA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi

25.08.2022 17:56
Türkiye'nin FIFA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 42. basamaktaki yerini korudu.

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 42. basamaktaki yerini korudu.

FIFA'nın internet sitesinde güncellenmiş dünya sıralaması açıklandı. 1475,13 puana sahip ay-yıldızlı ekibin klasmandaki yeri değişmedi.

Sıralamada ilk 20'de değişiklik yaşanmadı. Brezilya yine ilk sırada bulunurken, Belçika 2'nci ve Arjantin de 3'üncü sırada yer aldı.

En büyük çıkışı, üçer basamak yükselen Moritanya (107. sıra) ve Botsvana (146) kaydetti.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması 6 Ekim'de açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

SıraTakımPuanDeğişim
1Brezilya1837,56-
2Belçika1821,92-
3Arjantin1770,65-
4Fransa1764,85-
5İngiltere1737,46-
6İspanya1716,93-
7İtalya1713,86-
8Hollanda1679,41-
9Portekiz1678,65-
10Danimarka1665,47-

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Kaynak: AA

A Milli Futbol Takımı, Brezilya, Arjantin, Belçika, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye'nin FIFA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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