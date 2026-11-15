A Milli Futbol Takımı, Fransa deplasmanında 5-3-2 formasyonuyla sahaya çıktı - Son Dakika
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A Milli Futbol Takımı, Fransa deplasmanında 5-3-2 formasyonuyla sahaya çıktı

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'taki son maçında deplasmanda Fransa ile karşılaştı. Sergen Yalçın yönetimindeki takım, Belçika maçındaki 4-2-3-1 dizilişinin ardından Fransa'da 5-3-2 formasyonuyla mücadeleye başladı.

Türkiye, UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'taki son maçında deplasmanda Fransa'nın konuğu oldu. Matmut Atlantique Stadyumu'ndaki karşılaşma TSİ 22.45'te başladı. Mücadelede İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh düdük çaldı. Kavanagh'ın yardımcılıklarını ise Daniel Cook ve Ian Hüssin üstlendi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın, İzmir'de 2-1 kaybedilen Belçika maçının 11'inde 7 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam; İzmir'deki maçın 11'inden Merih Demiral, İsmail Yüksek, Barış Alper Yılmaz ve Arda Güler'i Fransa'da sahaya sürdü. Kalede eldivenleri Berke Özer'e emanet eden Yalçın; savunma 5'lisini Barış Alper Yılmaz, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Emirhan Topçu ve Eren Elmalı'dan oluşturdu. Orta alanda İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu ve Can Uzun'u sahaya süren Yalçın, ileri uçta ise Arda Güler ve Deniz Gül'e 11'de görev verdi.

ZEKİ ÇELİK SON ANDA KADRODAN ÇIKARILDI

A Milli Takım'da Fransa maçı öncesinde ilk 11'de forma giyeceği açıklanan Zeki Çelik, karşılaşmanın başlamasına kısa bir süre kala maç kadrosundan çıkarıldı. Isınma hareketleri sırasında sol uyluk arka adalesinde gerginlik hisseden Zeki Çelik, tedbir amacıyla maç kadrosunda yer almadı. Zeki Çelik'in yerine Barış Alper Yılmaz, mücadeleye 11'de başladı.

BERKE ÖZER 1.5 YIL SONRA MİLLİ FORMAYI GİYDİ

A Milli Futbol Takımı'nda Fransa maçına 11 başlayan Berke Özer, yaklaşık 1.5 yıl sonra milli formayı giydi. Son olarak 2025 yılının Haziran ayında Meksika ile Amerika Birleşik Devletleri'nde oynanan hazırlık maçında kaleyi koruyan Berke Özer, daha sonra 12 Ekim 2025'te kamptan izinsiz ayrıldığı gerekçesiyle bir süre milli takım aday kadrosuna çağırılmamıştı. A Milli Futbol Takımı'ndaki teknik direktör değişikliğinin ardından Belçika ve Fransa maçlarının kadrosuna dahil edilen Berke Özer, Uğurcan Çakır'ın sakatlığının ardından Fransa maçında eldivenleri devraldı.

UĞURCAN ÇAKIR OMZUNDAKİ AĞRILAR NEDENİYLE KADRODA YER ALMADI

Ay-yıldızlılarda sağ omzunda sakatlığı bulunan Uğurcan Çakır, Fransa maçının başlamasına kısa bir süre kala maç kadrosundan çıkartıldı. Belçika maçının ardından sağ omzunda ağrı hisseden Uğurcan Çakır'ın çekilen MR'ında omuz eklem kapsülünde hafif gerilme tespit edildi. Tecrübeli file bekçisi, Fransa maçının kadrosundan çıkartıldı.

FORMASYON DEĞİŞTİ

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fransa maçında takımını farklı bir formasyonla sahaya sürdü. Belçika maçında 4-2-3-1 dizilişini tercih eden Yalçın, Fransa deplasmanında ise 5-3-2 formasyonuyla mücadeleye başladı.

TÜRK TARAFTARLAR KENDİLERİNE AYRILAN TRİBÜNÜ DOLDURDU

A Milli Takım'ın Fransa'ya konuk olduğu karşılaşma dolu tribünler önünde oynandı. Matmut Atlantique Stadyumu'ndaki karşılaşmada tribünler tamamen doldu. Türk taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümün hepsini doldurdu.

Kaynak: DHA
A Milli Futbol TakımıSergen YalçınBelçikaFransaFutbolSporSon Dakika

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