A Milli Futbol Takımı, Fransa'ya 2-1 yenilip A Ligi'ni puansız tamamladı - Son Dakika
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A Milli Futbol Takımı, Fransa'ya 2-1 yenilip A Ligi'ni puansız tamamladı

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A Milli Futbol Takımı, Fransa\'ya 2-1 yenilip A Ligi\'ni puansız tamamladı
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki son maçında deplasmanda Fransa'ya 2-1 mağlup olarak grubu puansız kapattı. Emirhan Topçu, A Ligi'nden düşmek istemediklerini belirtip puan toplayamadıklarını ve Sergen Yalçın'ın takıma iyi geleceğini düşündüğünü söyledi.

MİLLİ futbolcu Emirhan Topçu, "İnşallah düşmeyiz. Biz de böyle olmasını istemezdik ama puan toplayamadık. Yeni hocamız geldi. Biraz daha çalışacağız. Geleli kısa süre oldu. Farklı taktikle oynattı, 3'lü stoperle oynadık. İyi oldu. Bize bir şeyler kattığını düşünüyorum" dedi.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'taki son maçında deplasmanda Fransa'ya 2-1 mağlup oldu ve grubu puansız tamamladı. Maçın ardından milli futbolcu Emirhan Topçu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Maçta güzel pozisyonlar bulduklarını dile getiren Emirhan Topçu, "Bugün sonuçta deplasmanda oynadık. Bence deplasmana göre ve önceki maçlarımıza göre gayet pozisyonlar bulduk. Güzel pozisyonlar bulduk, gol de attık. Şanssızlıktı yani. 2-1 bitti, güzel mücadele ettik. Şanssız bitti ama mücadelemizden dolayı arkadaşlarımı tebrik ediyorum. 0 puanla tamamladık. Mart ayında tekrar toplanacağız ve önümüze bakacağız" ifadelerini kullandı.

'BİZ DE BÖYLE OLMASINI İSTEMEZDİK'

A Ligi'nden düşme ihtimalinin sorulması üzerine Emirhan, "İnşallah düşmeyiz. Biz de böyle olmasını istemezdik ama puan toplayamadık. Yeni hocamız geldi. Biraz daha çalışacağız. Geleli kısa süre oldu. Farklı taktikle oynattı, 3'lü stoperle oynadık. İyi oldu. Bize bir şeyler kattığını düşünüyorum. Önümüzdeki kamplarda daha iyi olacağımızı düşünüyorum" sözlerini sarf etti.

Kendi performansını değerlendiren Emirhan, "Ben elimden geleni yaptım. Karşılaşmanın zoru, kolayı değil de elinden ne geliyorsa onu yapmak önemli. İzleyenler yorumlar ben kendim yorumlamayı sevmiyorum" dedi.

'SERGEN HOCANIN BİZE İYİ GELECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM'

Teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ın getirilmesinin takıma iyi geleceğini vurgulayan Emirhan Topçu, "Hoca geldiğinde arkadaşlıktan, takımdaşlıktan bahsediyordu. Riva'ya öyle girdi zaten. Geldiğimizden beri bunları konuşuyoruz. Taktik anlamında çok fazla şey yapamadık. Çünkü çok kısa süremiz vardı. Yaptığımız bu kadar oldu. Sergen hocanın bize iyi geleceğini düşünüyorum. Önümüzdeki kamplarda göreceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: DHA
A Milli Futbol TakımıSergen YalçınEmirhan TopçuFransaFutbolGüncelSporSon Dakika

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