Türkiye - Galler Maçı Beraberlikle Bitti

Stat: Cardiff City
Hakemler: Rohit Saggi, Morten Jensen, Anders Olav Dale (Norveç)
Galler: Ward, Ampadu, Rodon, Ben Davies, Jordan James, Ramsey, Roberts, Neco Williams, Thomas, Johnson, Wilson
Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Abdülkerim Bardakcı, Mert Müldür, Kaan Ayhan, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Kenan Yıldız, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz
Sarı kartlar: Dk. 25 Kenan Yıldız, Dk. 31 Barış Alper Yılmaz, Dk. 39 Kaan Ayhan (Türkiye), Dk. 28 Wilson, Dk. 29 Johnson (Galler)
A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk maçında Galler ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.
5. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Roberts'ın sağ kanattan altıpas önüne yaptığı ortada Ramsey kafayı vurdu, top üstten auta çıktı.
45+1. dakikada milli takımın sol kanattan Arda ile kullandığı serbest vuruşta, ön direkte Abdülkerim kafayı vurdu top üstten dışarıya gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
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