A Milli Futbol Takımı Gürcistan'ı mağlup ederek EURO 2024'e iyi bir başlangıç yaptı - Son Dakika
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A Milli Futbol Takımı Gürcistan'ı mağlup ederek EURO 2024'e iyi bir başlangıç yaptı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Gürcistan galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, 'Bu bizim için çok önemli bir başlangıç' dedi. A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ilk maçında BVB Dortmund Stadyumu'nda karşılaştığı Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti. Montella, Türk taraftarların desteğiyle mutlu olduklarını ve turu geçmeyi hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, Portekiz'e karşı resmi maçta galibiyet almayı en büyük dilekleri olarak ifade etti.

18.06.2024 23:10
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Gürcistan galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Bu bizim için çok önemli bir başlangıç" dedi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımı, BVB Dortmund Stadyumu'nda karşılaştığı Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Stadyumda inanılmaz bir Türk taraftar topluluğu vardı. Onların mutlulukları, 50 yıllık yaşamımım içerisinde çok fazla özel anlara eşlik ettim. Bugün gerçekten hayatımda verebilecekleri en iyi hediyenin bu galibiyet olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu.

"Bu bizim için çok önemli bir başlangıç"

Turnuvaya çok önemli bir başlangıç yaptıklarını ifade eden İtalyan çalıştırıcı, "İlk defa Avrupa Şampiyonası gruplarına galibiyetle başlıyoruz. Gerçekten güzel ve sevindirici. İlk hedefimiz turu geçmek. Sonra adım adım ilerlemek. Bizim takımımız son dönemlerde birçok ilklere imza attı. Hırvatistan'daki galibiyetimiz, Almanya'daki 72 yıl sonraki galibiyetimizi hatırlayalım. Bunlar böyle adım adım ilerlediğimizde başarabileceğimiz şeyler. Ama ilk hedefimiz turu geçmek" şeklinde konuştu.

"En büyük dileğim resmi maçta Portekiz'e karşı galibiyet almak"

Portekiz maçı hakkında da konuşan Montella, "Portekiz'e karşı resmi maçta galibiyetimiz yok. En büyük dileğim resmi maçta Portekiz'e karşı galibiyet almak. Bugünü kutladık, yarından itibaren maça konsantre olacağız. Fiziksel ve zihinsel enerjimizi toplayıp, maça hazırlanacağız" açıklamasında bulundu.

Hakan Çalhanoğlu'nun muazzam bir futbolcu olduğunu hatırlatan Vincenzo Montella, "Bu sezon bunu birçok kez bunu gösterdi. İnanılmaz bir futbolcuya sahibiz. Bizim takımımız forvetsiz oynuyor diye söyleniyor. Ama çok ofansif bir takıma sahip olduğumuzu da kimse unutmasın. Kanatlarımız, beklerimiz çok ofansif oyuncular. Bunların içinde kaptanımız Hakan Çalhanoğlu'nun iki stoper varken bu kadar iyi defansif performans göstermesi beklediğimiz bir şeydi ama bu kadar da iyi olacağını, açıkçası zorlanacağını düşünüyorduk. Inter'de arkasında 3 stoper oynuyor. Burada ne kadar büyük oyuncu olduğunu tekrar tekrar bize gösterdi" diyerek sözlerini tamamladı. - DORTMUND

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımı Gürcistan'ı mağlup ederek EURO 2024'e iyi bir başlangıç yaptı - Son Dakika

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