A Milli Futbol Takımı, Gürcistan maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

A Milli Futbol Takımı, Gürcistan maçı için hazırlıklarını sürdürdü

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'ndaki ilk maçında Gürcistan ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, antrenmanlarını tamamladı. İdmanı Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetirken, İrfan Can Kahveci tedavi sürecinde olduğu için yer almadı. Milli Takım, yarınki antrenmanın ardından Dortmund şehrine geçecek ve maç öncesi basın toplantısı düzenlenecek.

16.06.2024 22:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'ndaki ilk maçında 18 Haziran Salı günü Gürcistan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını yaptığı antrenmanla devam etti.

Barsinghausen kasabasındaki kamp merkezinde Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki idman, ısınma bölümü ile başlayıp taktik çalışmalarla tamamlandı. Antrenmanda İrfan Can Kahveci tedavisinin devam etmesi sebebiyle, Barış Alper Yılmaz ise tedbir amaçlı olarak yer almadı.

İdmanı TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da saha kenarından izledi.

A Milli Futbol Takımı, yarın TSİ 12.00'de yapacağı antrenman ile Barsinghausen'deki hazırlıklarını tamamlayacak ve saat TSİ 17.15'te Türkiye - Gürcistan maçının oynanacağı Dortmund şehrine gidecek.

Teknik Direktör Vincenzo Montella ve milli futbolcu Salih Özcan, TSİ 21.00'de BVB Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. - HANNOVER

Kaynak: İHA

A Milli Futbol Takımı, İrfan Can Kahveci, Vincenzo Montella, Hamit Altıntop, Milli Takım, Gürcistan, Dortmund, Antrenman, Basın Toplantısı, Milli Takım, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımı, Gürcistan maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:50 Atatürk Anıtı’na baltayla saldırı Provokatörlerden “Neden“ sorusuna “Sadece Allah rızası için“ yanıtı Atatürk Anıtı'na baltayla saldırı! Provokatörlerden "Neden" sorusuna "Sadece Allah rızası için" yanıtı
23:48 Savcılık Dilan Polat için tahliye talebinde bulunmuştu 2 gerekçe ortaya çıktı Savcılık Dilan Polat için tahliye talebinde bulunmuştu! 2 gerekçe ortaya çıktı
22:50 Bayram tatilinin ilk gününde çok sayıda trafik kazası Acı bilanço ortaya çıktı Bayram tatilinin ilk gününde çok sayıda trafik kazası! Acı bilanço ortaya çıktı
20:29 İsrail’de ateşkes krizi Ordu ile Netanyahu karşı karşıya geldi İsrail'de ateşkes krizi! Ordu ile Netanyahu karşı karşıya geldi
14:21 Kurban keserken elindeki bıçağın üzerine düştüğü söylenmişti Vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı Kurban keserken elindeki bıçağın üzerine düştüğü söylenmişti! Vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı
23:49 İngiltere, Sırbistan’ı tek golle geçti: 1-0 İngiltere, Sırbistan'ı tek golle geçti: 1-0
23:30 Mourinho bizzat devrede 30 milyon euroluk yıldızı Fenerbahçe’ye getiriyor Mourinho bizzat devrede! 30 milyon euroluk yıldızı Fenerbahçe'ye getiriyor
21:55 IShowSpeed’in Türk döneriyle imtihanı ’’Bismillah’’ diyerek ilk ısırığı aldı, ortalığı birbirine kattı IShowSpeed'in Türk döneriyle imtihanı! ''Bismillah'' diyerek ilk ısırığı aldı, ortalığı birbirine kattı
20:31 Malatya’da korkutan deprem Çevre illerde de hissedildi Malatya'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
20:27 Türkiye’nin ünlü süt markası fabrikası icradan satılıyor Türkiye'nin ünlü süt markası fabrikası icradan satılıyor
19:14 Başıboş sokak köpekleriyle ilgili düzenlemede yeni detaylar Hayvanını terk edene verilecek para cezası 10 kat artırılıyor Başıboş sokak köpekleriyle ilgili düzenlemede yeni detaylar! Hayvanını terk edene verilecek para cezası 10 kat artırılıyor
19:09 Wout Weghorst: Galibiyet golünü atacağımı biliyordum Wout Weghorst: Galibiyet golünü atacağımı biliyordum
19:04 AK Parti’den DEM Partili belediyelere yeni kayyum sinyali AK Parti'den DEM Partili belediyelere yeni kayyum sinyali
18:46 Hollanda teknik direktörü Ronald Koeman, burnunu karıştırıp sümüğünü yedi Hollanda teknik direktörü Ronald Koeman, burnunu karıştırıp sümüğünü yedi
18:12 Kurban pazarında zabıtayla tartışıp kendini astı Kurban pazarında zabıtayla tartışıp kendini astı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2024 00:17:00. #1.13#
SON DAKİKA: A Milli Futbol Takımı, Gürcistan maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement