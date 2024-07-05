A Milli Futbol Takımı Hollanda maçı öncesi Berlin'de yürüyüş yaptı

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A Milli Futbol Takımı yarın oynayacağı Hollanda maçı öncesinde Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda yürüyüş yaptı.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımı, çeyrek finalde yarın TSİ 22.00'de Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Hannover yakınlarındaki Barsinghausen kasabasında yer alan kamp merkezindeki hazırlıklarını tamamlayan milliler, uçakla Berlin'e geldi.

Futbolcular ve teknik ekip daha sonra müsabakanın oynanacağı stadyumda yürüyüş yaptı.

Yürüyüşe TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt ile TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da katıldı. Etkinlik sahanın ortasında toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - BERLİN