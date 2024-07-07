A Milli Futbol Takımı Hollanda maçını dev ekranda izledi - Son Dakika
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Spor

A Milli Futbol Takımı Hollanda maçını dev ekranda izledi

A Milli Futbol Takımı Hollanda maçını dev ekranda izledi

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda ile oynadığı maç, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda dev ekranda izlendi. Maç sonucunda milliler turnuvaya veda etti.

07.07.2024 01:53  Güncelleme: 02:10
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A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde oynadığı Hollanda maçının heyecanı Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda dev ekranda yaşandı.

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde A Milli Futbol Takımı, Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda Hollanda ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma Hollanda'nın 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlanırken, milliler turnuvaya veda etti. Beşiktaş Kulübü ile Beşiktaş Belediyesinin ortak düzenlediği organizasyonda Tüpraş Stadyumu'nda tribünleri dolduran on binlerce sporsever karşılaşmayı stadyuma kurulan dev ekrandan takip etti. Koltukların Türk bayraklarıyla donatıldığı statta taraftarlar, marşlarla ve tezahüratlarla A Milli Futbol Takımı'nı destekledi. Müsabakanın 35. dakikasında Samet Akaydin'in attığı gol sonrası tribünlerde büyük sevinç yaşanırken, mağlubiyetle sona eren maç sonrası taraftarlar büyük bir üzüntü yaşadı. Karşılaşmanın sona ermesiyle tribünleri dolduran seyirciler mücadelelerinden dolayı millileri alkışlayarak destek verdi ve daha sonrasında alanı boşalttı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımı Hollanda maçını dev ekranda izledi - Son Dakika

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