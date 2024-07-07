A Milli Futbol Takımı Hollanda maçını Kartal'da dev ekranda izledi - Son Dakika
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Spor

A Milli Futbol Takımı Hollanda maçını Kartal'da dev ekranda izledi

A Milli Futbol Takımı Hollanda maçını Kartal\'da dev ekranda izledi

A Milli Futbol Takımı'nın çeyrek finalde Hollanda ile oynadığı maçı Kartal'da vatandaşlar meydanda kurulan dev ekranda takip etti. Maç sonucunda takımın verdiği mücadele takdir topladı.

07.07.2024 02:19  Güncelleme: 02:32
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A Milli Futbol Takımı'nın çeyrek finalde Hollanda ile oynadığı maçı Kartal'da vatandaşlar meydanda kurulan dev ekranda takip etti.

A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda ile oynadığı EURO 2024 çeyrek final maçının heyecanı Kartal'da yaşandı. Kartal Belediyesi tarafından Kartal Meydanı'nda kurulan dev ekranda yüzlerce vatandaş karşılaşmayı takip etti. Saat 22.00'de Berlin'de başlayan karşılaşmada A Milli Futbol Takımı sahadan 2-1 mağlup ayrılsa da insanlar futbolcuların verdiği mücadeleden dolayı gururlu olduklarını belirtti. Maç ile ilgili konuşan Kartal Belediye Başkanvekili Olcay Özgön, "Bu akşam çok büyük bir mutluluk yaşayabilirdik. Bizim çocuklar çok iyi mücadele verdi. İnanılmaz bir takım ruhu vardı. Ama kaybettik, sağlık olsun. Ben bütün takımda yüreğini ortaya koyan gençlerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Artık önümüzdeki turnuvalara bakacağız. Yaşasın Türkiye diyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımı Hollanda maçını Kartal'da dev ekranda izledi - Son Dakika

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