A Milli Futbol Takımı, İtalya maçı öncesi son çalışmasını tamamladı - Son Dakika
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Spor

A Milli Futbol Takımı, İtalya maçı öncesi son çalışmasını tamamladı

A Milli Futbol Takımı, İtalya maçı öncesi son çalışmasını tamamladı

2024 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı, İtalya ile yarın deplasmanda oynayacağı özel maç için Bologna'ya yapacağı yolculuk öncesinde Türkiye'deki son çalışmasını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde, antrenmanda ısınma hareketleri, pas ve çeviklik çalışması yapıldı. Ferdi Kadıoğlu tedbir amaçlı olarak idmana katılmazken, TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop antrenmanı izledi. A Milli Takım, bugün Bologna'ya seyahat edecek.

03.06.2024 15:24
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2024 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı, İtalya ile yarın deplasmanda oynayacağı özel maç için Bologna'ya yapacağı yolculuk öncesinde Türkiye'deki son çalışmasını gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde, ilk 15 dakikalık bölümü basına açık olan antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından pas ve çeviklik çalışması yapıldı. Ardından taktik çalışmasına geçildi ve son bölümde yarı sahada taktik oyun oynandı.

Ay-yıldızlıların bugünkü idmanına Ferdi Kadıoğlu tedbir amaçlı olarak katılmadı.

TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da antrenmanı izledi.

A Milli Takım kafilesi, bugün saat 16.30'da hava yoluyla İtalya-Türkiye karşılaşmasının oynanacağı Bologna kentine seyahat edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımı, İtalya maçı öncesi son çalışmasını tamamladı - Son Dakika

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