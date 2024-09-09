A Milli Takım'a İzmir'den Destek - Son Dakika
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A Milli Takım'a İzmir'den Destek

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında İzlanda'yı İzmir'de konuk eden A Milli Futbol Takımı'nı, futbolseverler yalnız bırakmadı. Türk bayraklarıyla tribünleri dolduran sporseverler, milli takıma destek verdi.

09.09.2024 22:16
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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında İzlanda'yı İzmir'de konuk eden A Milli Futbol Takımını, futbolseverler yalnız bırakmadı.

UEFA Uluslar B Ligi'ne deplasmandaki Galler beraberliğiyle başlayan A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, Gürsel Aksel Stadı'ndaki İzlanda maçında bir önceki müsabakaya göre ilk 11'de 2'si zorunlu 6 değişiklik yaptı.

Montella, kırmızı kart cezalısı Barış Alper Yılmaz, gribal ve bağırsak enfeksiyonu bulunan Çağlar Söyüncü'nün yanı sıra Kaan Ayhan, Kenan Yıldız, Orkun Kökçü ve Zeki Çelik'in yerine Umut Nayir, Merih Demiral, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu ve Eren Elmalı'ya şans verdi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya maçındaki bozkurt hareketi nedeniyle aldığı 2 maç cezasını tamamlayan Merih Demiral, ilk 11'de mücadele etti.

İzlanda'da 3 değişiklik

İzlanda Teknik Direktörü Age Hareide, 2-0 kazandıkları Karadağ maçından farklı olarak Alfons Sampsted, Orri Oskarsson ve Logi Tomasson'un yerine Victor Palsson, Andri Gudjohnsen ve Kolbeinn Finnsson'ı oynattı.

Futbolseverlerden destek

Türkiye'deki en son maçını 15 Ekim 2023'te Konya'da EURO 2024 elemesinde Letonya'ya karşı oynayan A Mili Futbol Takımı'nı futbolseverler İzmir'de yalnız bırakmadı.

İzmir'in düşman işgalinin kurtuluşunun 102. yıl dönümünde İzmirli sporseverler, ellerinde Türk bayraklarıyla tribünleri doldurarak marşlar eşitliğinde milli takıma destek verdi.

Müsabakadan önce tribünde dev Türk bayrağı açıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra İzlanda Federasyonu Başkanı Thorvaldur Örlygsson da müsabakayı takip etti.

Kaynak: AA

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