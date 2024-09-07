A Milli Futbol Takımı, İzlanda ile oynanacak maç öncesinde İzmir'e geldi. DHA Feed 2 kanalından canlı olarak yayınlanan bu gelişme, futbolseverler için büyük bir heyecan kaynağı. Takımın hazırlıkları ve maç öncesi atmosfer, izleyicilerle paylaşılıyor.
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8.09.2024 00:44:59. #1.13#
SON DAKİKA: A Milli Futbol Takımı İzmir'e Geldi - Son Dakika
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