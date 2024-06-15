A Milli Futbol Takımı, Karadağ maçını Samsun'da oynayacak - Son Dakika
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A Milli Futbol Takımı, Karadağ maçını Samsun'da oynayacak

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde Karadağ ile yapacağı maçı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynayacak. Milliler, 2024-2025 UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Karadağ ve İzlanda ile oynayacağı karşılaşmaların yerlerini belirledi. Karadağ maçı 11 Ekim Cuma günü Samsun'da, İzlanda maçı ise 14 Ekim Pazartesi günü deplasmanda oynanacak.

15.06.2024 14:11
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A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar Ligi'nde Karadağ ile yapacağı maç Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.

A Milli Futbol Takımı'nın 2024-2025 UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta ekim ayında Karadağ ve İzlanda ile oynayacağı karşılaşmaların yerleri belirlendi. Buna göre Ay-yıldızlılar, 11 Ekim Cuma günü Karadağ'ı Samsun'da konuk edecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 21.45'te başlayacak.

A Milli Futbol Takımı, 14 Ekim Pazartesi günü ise deplasmanda İzlanda'nın karşısına çıkacak. Laugardalsvöllur Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.

Milliler, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda son olarak 19 Haziran 2023 tarihinde EURO 2024 Elemeleri'nde Galler ile karşılaşmış ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

2024-2025 UEFA Uluslar Ligi turnuvasında A Milli Takımın grubunda Karadağ ve İzlanda'nın yanı sıra Galler bulunuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımı, Karadağ maçını Samsun'da oynayacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: A Milli Futbol Takımı, Karadağ maçını Samsun'da oynayacak - Son Dakika
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