Lüksemburg A Milli Futbol Takımı ve rugby milli takımının maçlarına ev sahipliği yapan stat 80 milyon avro'ya mal oldu.

Kaynak: AA

A Milli Futbol Takımı, Lüksemburg, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › A Milli Futbol Takımı, Lüksemburg ile yapımı 10 ay önce tamamlanan stadyumda karşılaşacak - Son Dakika

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