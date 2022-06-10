A Milli Futbol Takımı, Lüksemburg ile yapımı 10 ay önce tamamlanan stadyumda karşılaşacak - Son Dakika
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A Milli Futbol Takımı, Lüksemburg ile yapımı 10 ay önce tamamlanan stadyumda karşılaşacak

10.06.2022 20:35
A Milli Futbol Takımı, Lüksemburg ile yapımı 10 ay önce tamamlanan stadyumda karşılaşacak

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup üçüncü maçında yarın Lüksemburg ile deplasmanda karşılaşacağı Lüksemburg Stadı'nın açılışı 10 ay önce yapıldı.

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup üçüncü maçında yarın Lüksemburg ile deplasmanda karşılaşacağı Lüksemburg Stadı'nın açılışı 10 ay önce yapıldı.

Şehir merkezine yakın olan stadyum 9 bin 386 seyirci kapasitesine sahip.

Yapımına Eylül 2017'de başlanan stadın açılış maçı 1 Eylül 2021'de Lüksemburg ile Azerbaycan arasında oynandı. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri mücadelesi olan açılış maçını ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Lüksemburg Stadı'nda ilk golü ev sahibi takımdan Mica Pinto attı.

Lüksemburg A Milli Futbol Takımı ve rugby milli takımının maçlarına ev sahipliği yapan stat 80 milyon avro'ya mal oldu.

Lüksemburg ile Türkiye arasında yarın akşam oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.

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A Milli Futbol Takımı, Lüksemburg maçı hazırlıklarını sürdürdü A Milli Futbol Takımı, Lüksemburg maçı hazırlıklarını sürdürdü Lüksemburg-Türkiye maçına doğru Lüksemburg-Türkiye maçına doğru
Kaynak: AA

A Milli Futbol Takımı, Lüksemburg, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımı, Lüksemburg ile yapımı 10 ay önce tamamlanan stadyumda karşılaşacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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