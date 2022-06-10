A Milli Futbol Takımı, Lüksemburg maçı hazırlıklarını sürdürdü

Antrenmanı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da izledi.

Kuntz'un saha ortasında oyuncularıyla yaptığı konuşmayla başlayan idman, pas çalışmasıyla sürdü. Oyuncular daha sonra istasyon çalışması yaptı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Lüksemburg karşılaşmasının taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi.

Kaynak: AA

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