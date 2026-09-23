A Milli Futbol Takımı'nın 28 Eylül'deki İtalya maçı biletleri passo'dan alınabilecek

A Milli Futbol Takımı'nın 28 Eylül'deki İtalya maçı biletleri passo'dan alınabilecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 28 Eylül Pazartesi günü Bursa'da İtalya ile oynayacağı maçın genel bilet satışı başladı. Taraftarlar biletlerini passo üzerinden satın alabilecek; satış tüm takımların logolu kartlarına açık olacak.
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 28 Eylül Pazartesi günü Bursa'da İtalya ile oynayacağı maçın genel bilet satışı başladı.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi takip etmek isteyen taraftarlar, biletlerini passo üzerinden satın alabilecek.
Bilet satışı, tüm takımların logolu kartlarına açık olacak.
Kaynak: AA
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