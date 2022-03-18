A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı - Son Dakika
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A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

18.03.2022 19:08
A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off karşılaşmaları aday kadrosu belli oldu.

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off karşılaşmaları aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, son aday kadroya bulunmayan Serdar Aziz, Yunus Akgün, Doğukan Sinik, Yusuf Yazıcı, Dorukhan Toköz, Umut Bozok ve Enes Ünal listede yer aldı.

Yunus Akgün, Doğukan Sinik ve Umut Bozok ilk kez aday kadroya çağrıldı.

Ay-yıldızlıların teknik direktörü Stefan Kuntz tarafından belirlenen 27 kişilik kadroda şu futbolcular yer aldı:

Altay Bayındır, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz, Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Dorukhan Toköz, Orkun Kökçü, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Doğukan Sinik, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Serdar Dursun, Umut Bozok.

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A Milli Futbol Takımı, Doğukan Sinik, Yunus Akgün, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı - Son Dakika


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