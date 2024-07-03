A Milli Futbol Takımı'nın çeyrek finale yükselmesi Giresun Atapark'ta 'Karşılama' ile kutlandı - Son Dakika
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A Milli Futbol Takımı'nın çeyrek finale yükselmesi Giresun Atapark'ta 'Karşılama' ile kutlandı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya'yı 2-1'lik skorla yenerek adını çekrek finale yazdıran A Milli Futbol Takımı'n zaferi 'Giresun Karşılaması' ile kutlandı. Giresunlular, millilerin zaferini doyasıya yaşadılar.

03.07.2024 02:00
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A Milli Futbol Takımı'nın çeyrek finale yükselmesi Giresun Atapark'ta 'Karşılama' ile kutlandı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya'yı 2-1'lik skorla yenerek adını çekrek finale yazdıran A Milli Futbol Takımı'n zaferi 'Giresun Karşılaması' ile kutlandı.

Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda rakibi Avusturya'yı 2-1'lik skorla geçen A Milli Futbol Takımı çeyrek finale yükseldi. Maçı Giresun Atatürk Parkı'nda kurulan dev ekranda izleyen vatandaşlar, büyük bir heyecanla ay-yıldızlıları destekledi. Çeyrek finale yükselme mücadelesinde maçın son düdüğünün çalmasıyla birlikte Giresunlu vatandaşlar büyük sevinç yaşadı. Coşkularını Giresun Karşılaması ile adeta düğüne çeviren Giresunlular, millilerin zaferini doyasıya yaşadılar.

Dev ekranda maçı izleyenler arasında yer alan Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Giresunluların coşkusuna ortak oldu.

Otomobilleriyle şehrin hareketli caddelerinde tur atanlar, araçlarından inerek caddelerde 'Karşılama' oynadılar. - GİRESUN

Kaynak: İHA

A Milli Futbol Takımı, Avusturya, Giresun, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımı'nın çeyrek finale yükselmesi Giresun Atapark'ta 'Karşılama' ile kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: A Milli Futbol Takımı'nın çeyrek finale yükselmesi Giresun Atapark'ta 'Karşılama' ile kutlandı - Son Dakika
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