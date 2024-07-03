A Milli Futbol Takımı'nın çeyrek finale yükselmesi Gümüşhane'de coşkuyla kutlandı
GÜMÜŞHANE - 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Son 16 Turu'nda Avusturya'yı 2-1'lik skorla geçen A Milli Futbol Takımı çeyrek finale yükseldi. Millilerin çeyrek finale yükselmesi Gümüşhane'de coşkuyla kutlandı.
Euro 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda rakibi Avusturya'yı 2-1'lik skorla geçen A Milli Futbol Takımı çeyrek finale yükseldi. Maçı Gümüşhane Belediyesi önündeki Fatih Parkı'nda bulunan dev ekranda izleyen vatandaşlar, ay-yıldızlıları destekledi. Çeyrek finale yükselme mücadelesinde maçın son düdüğünün çalmasıyla birlikte Gümüşhaneli vatandaşlar büyük sevinç yaşadı.
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