A Milli Futbol Takımı'nın, EURO 2024 F Grubu'nda 22 Haziran Cumartesi günü Portekiz ile oynayacağı mücadeleyi Alman hakem Felix Zwayer yönetecek. - Son Dakika
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Spor

A Milli Futbol Takımı'nın, EURO 2024 F Grubu'nda 22 Haziran Cumartesi günü Portekiz ile oynayacağı mücadeleyi Alman hakem Felix Zwayer yönetecek.

A Milli Futbol Takımı'nın, EURO 2024 F Grubu'nda 22 Haziran Cumartesi günü Portekiz ile oynayacağı mücadeleyi Alman hakem Felix Zwayer yönetecek.

20.06.2024 11:43
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A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda 22 Haziran Cumartesi günü Portekiz ile oynayacağı maçı, Alman hakem Felix Zwayer yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, BVB Dortmund Stadı'nda TSİ 19.00'da başlayacak maçta düdük çalacak Zwayer'in yardımcıları aynı ülkeden Stefan Lupp ve Marco Achmüller olacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise İspanyol Jeses Gil Manzano yapacak.

Kaynak: İHA

A Milli Futbol Takımı, Felix Zwayer, Portekiz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımı'nın, EURO 2024 F Grubu'nda 22 Haziran Cumartesi günü Portekiz ile oynayacağı mücadeleyi Alman hakem Felix Zwayer yönetecek. - Son Dakika

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SON DAKİKA: A Milli Futbol Takımı'nın, EURO 2024 F Grubu'nda 22 Haziran Cumartesi günü Portekiz ile oynayacağı mücadeleyi Alman hakem Felix Zwayer yönetecek. - Son Dakika
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