A Milli Futbol Takımı'nın, EURO 2024 F Grubu'nda Gürcistan ile oynayacağı ilk maçını Arjantinli hakem Facundo Tello yönetecek. - Son Dakika
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A Milli Futbol Takımı'nın, EURO 2024 F Grubu'nda Gürcistan ile oynayacağı ilk maçını Arjantinli hakem Facundo Tello yönetecek.

A Milli Futbol Takımı'nın, EURO 2024 F Grubu'nda Gürcistan ile oynayacağı ilk maçını Arjantinli hakem Facundo Tello yönetecek.

16.06.2024 12:05
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A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda 18 Haziran Salı günü Gürcistan ile oynayacağı ilk maçı, Arjantinli hakem Facundo Tello yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, BVB Dortmund Stadı'nda TSİ 19.00'da başlayacak maçta düdük çalacak Tello'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Gabriel Chade ve Ezequiel Brailovsky yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi, Litvanya Futbol Federasyonundan Donatas Rumsas olacak.

Karşılaşmada İspanyol Alejandro Hernandez ise VAR görevini üstlenecek.

Tello, Avrupa dışındaki tek hakem

A Milli Takım'ın Gürcistan ile yapacağı maçı yönetecek Facundo Tello, EURO 2024'te Avrupa dışından görev verilen tek hakem olarak dikkati çekiyor.

UEFA ile Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) arasındaki iş birliği kapsamında Tello turnuvada maç yönetecek hakemler arasına dahil edildi.????

Kaynak: İHA

A Milli Futbol Takımı, Gürcistan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımı'nın, EURO 2024 F Grubu'nda Gürcistan ile oynayacağı ilk maçını Arjantinli hakem Facundo Tello yönetecek. - Son Dakika

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SON DAKİKA: A Milli Futbol Takımı'nın, EURO 2024 F Grubu'nda Gürcistan ile oynayacağı ilk maçını Arjantinli hakem Facundo Tello yönetecek. - Son Dakika
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