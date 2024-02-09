A Milli Futbol Takımı'nın Uluslar Ligi B Ligi 4 Grup Fikstürü Belli Oldu - Son Dakika
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A Milli Futbol Takımı'nın Uluslar Ligi B Ligi 4 Grup Fikstürü Belli Oldu

A Milli Futbol Takımı\'nın Uluslar Ligi B Ligi 4 Grup Fikstürü Belli Oldu

Uluslar Ligi B Ligi 4 Grup'ta Galler, İzlanda ve Karadağ ile eşleşen A Milli Futbol Takımı'nın fikstürü belli oldu. Milliler ilk maçında 6 Eylül Cuma günü deplasmanda Galler ile mücadele edecek. Ayrıca, Milli Takım'ın diğer maç tarihleri ve saatleri de açıklandı.

09.02.2024 14:42
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Uluslar Ligi B Ligi 4 Grup'ta Galler, İzlanda ve Karadağ ile eşleşen A Milli Futbol Takımı'nın fikstürü belli oldu. Milliler ilk maçında 6 Eylül Cuma günü deplasmanda Galler ile mücadele edecek.

A Milli Futbol Takımı'nın B Ligi 4. Grup'ta Galler, İzlanda ve Karadağ ile karşılaşacağı UEFA Uluslar Ligi fikstürü açıklandı. Ay-yıldızlılar grubun ilk müsabakasında 6 Eylül Cuma günü Galler'e konuk olacak. Milliler grubun son karşılaşmasında ise 19 Kasım Salı günü deplasmanda Karadağ ile oynayacak.

A Milli Takım'ın maç tarihleri ve saatleri (TSİ) şöyle:

6 Eylül Cuma 2024

21.45 Galler - Türkiye

9 Eylül Pazartesi 2024

21.45 Türkiye - İzlanda

11 Ekim Cuma 2024

21.45 Türkiye - Karadağ

14 Ekim Pazartesi 2024

21.45 İzlanda - Türkiye

16 Kasım Cumartesi 2024

20.00 Türkiye - Galler

19 Kasım Salı 2024

22.45 Karadağ - Türkiye - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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