A Milli Futbol Takımı'nın Uluslar Ligi'nde oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu - Son Dakika
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A Milli Futbol Takımı'nın Uluslar Ligi'nde oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu

23.05.2022 17:41
A Milli Futbol Takımı'nın Uluslar Ligi'nde oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup'ta haziran ayında Faroe Adaları, Litvanya ve Lüksemburg ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup'ta haziran ayında Faroe Adaları, Litvanya ve Lüksemburg ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.

Aday kadroda yer alan oyunculardan Doğan Alemdar, Cenk Özkacar, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu ve Tiago Çukur, ilk defa A Milli Takım'a davet edildi. A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz tarafından belirlenen kadroda şu futbolcular yer alıyor: KALECİLER: Altay Bayındır, Doğan Alemdar, Uğurcan ÇakırSAVUNMA: Mert Müldür, Zeki Çelik, Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Rıdvan YılmazORTA SAHA/ FORVET: Cengiz Ünder, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Doğukan Sinik, Kerem Aktürkoğlu, Enes Ünal, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun, Tiago Çukur, Umut BozokA Milli Takım'a davet edilen oyuncular, 27 Mayıs Cuma günü saat 18.00'de TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımı'nın Uluslar Ligi'nde oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: A Milli Futbol Takımı'nın Uluslar Ligi'nde oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu - Son Dakika
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