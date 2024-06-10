A Milli Futbol Takımı Polonya maçında mağlup oldu

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Polonya ile A Milli Futbol Takımı'nın, PGE Narodowy Stadyumu'nda oynadığı özel maçı 48 bin 677 taraftar izledi.

A Milli Futbol Takımı özel maçta başkent Varşova'da Polonya ile mücadele etti ve sahadan 2-1'lik skorla mağlup ayrıldı. EURO 2024 öncesinde oynanan bu önemli müsabakaya taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. PGE Narodowy Stadyumu'ndaki karşılaşmayı toplam 48 bin 677 taraftar takip etti.

Polonya'da yaşayan ve çevre ülkelerden gelen Türk taraftarlar da tribünden millileri destekledi. - VARŞOVA