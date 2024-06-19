A Milli Futbol Takımı, Portekiz maçı için hazırlıklara başladı

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında 22 Haziran Cumartesi günü Portekiz ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, mücadelenin hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Almanya'nın Hannover şehrine bağlı Barsinghausen kasabasındaki kamp merkezinde Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleşen idmanda dünkü Gürcistan müsabakasına 11'de başlayan futbolcular salonda yenileme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise koşu ve ısınma ile başladıkları ilk 15 dakikası basına açık olan antrenmana, pas çalışmasıyla devam etti.

Tedavisi süren İrfan Can Kahveci de takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Öte yandan idmanı TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da saha kenarından izledi. - HANNOVER