A Milli Futbol Takımı, salonda çalışmalarını sürdürdü - Son Dakika
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A Milli Futbol Takımı, salonda çalışmalarını sürdürdü

20.09.2022 19:57
A Milli Futbol Takımı, salonda çalışmalarını sürdürdü

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde 22 Eylül'de İstanbul'da Lüksemburg ile oynayacağı karşılaşma öncesi günün 2'nci antrenmanını salonda gerçekleştirdi.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde 22 Eylül'de İstanbul'da Lüksemburg ile oynayacağı karşılaşma öncesi günün 2'nci antrenmanını salonda gerçekleştirdi.

Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda milli futbolcular, atletik performans antrenörleri gözetiminde, gruplar halinde kuvvet ve mobilizasyon çalışmaları yaptı. Merih Demiral ise dizindeki ağrı sebebiyle akşam idmanına katılmadı.

A Milli Takım, yarın saat 16.30'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla Lüksemburg maçının hazırlıklarına devam edecek.

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A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürüyor A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürüyor Türkiye-Lüksemburg maçına doğru - İrfan Can Kahveci / Serdar Gürler Türkiye-Lüksemburg maçına doğru - İrfan Can Kahveci / Serdar Gürler
Kaynak: DHA

A Milli Futbol Takımı, Uluslar Ligi, Lüksemburg, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımı, salonda çalışmalarını sürdürdü - Son Dakika

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