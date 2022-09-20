Riva 'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda milli futbolcular, atletik performans antrenörleri gözetiminde, gruplar halinde kuvvet ve mobilizasyon çalışmaları yaptı. Merih Demiral ise dizindeki ağrı sebebiyle akşam idmanına katılmadı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › A Milli Futbol Takımı, salonda çalışmalarını sürdürdü - Son Dakika

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