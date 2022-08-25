Stefan Kuntz: Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'dan daha iyi bir yer yok - Son Dakika
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Stefan Kuntz: Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'dan daha iyi bir yer yok

25.08.2022 23:15
Stefan Kuntz: Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'dan daha iyi bir yer yok

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, "Belki İstanbul'daki finalde bir Alman takımı olur.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, "Belki İstanbul'daki finalde bir Alman takımı olur. Bütün finaller, futbol için birer parti havasında geçmiştir. İstanbul bir final için harika bir yer. Final, için İstanbul'dan daha iyi bir yer yok diye düşünüyorum" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının kura çekimi İstanbul'da gerçekleştirildi. Avrupa futbolunun en üst düzey organizasyonunda gerçekleştirilen kura çekimine önemli isimler katıldı. Yıldızlar geçidine sahne olan organizasyonda kura çekiminin ardından A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Şampiyonlar Ligi grup aşamasında uzun bir aranın ardından Türk takımının olmaması üzerine Kuntz, "Bu benim açıklayabileceğim bir durum değil. Bu kulüplerin konusu. Bu iyi bir durum değil tabii ki. Artık Avrupa Ligi'nde devam edecekler. Avrupa'da diğer takımlarla mücadele etmek, Türk oyuncuların gelişimi açısından çok önemli. Eğer yanılmıyorsam şu anda Şampiyonlar Ligi'nde 5 oyuncumuz var. Ahmetcan Kaplan, Rıdvan Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu, Salih Özcan ve Cengiz Ünder. Oyuncularımızı Şampiyonlar Ligi'nde izlemek ilginç olacak. Bir gözüm yaşlı, diğer gözüm ise gülüyor" ifadelerini kullandı.

"BELKİ İSTANBUL'DAKİ FİNALDE BİR ALMAN TAKIMI OLUR"

"Şampiyonlar Ligi'nin finaline yükselmek için hangi takımları favori olarak görüyorsunuz?" sorusuna ise tecrübeli teknik adam, "Bu konuda bir şey söylemek oldukça zor. Ama şunu söylemem gerekir ki Alman takımlarına daha yakınım. Belki İstanbul'daki finalde bir Alman takımı olur. Bütün finaller, futbol için birer parti havasında geçmiştir. İstanbul bir final için harika bir yer. Final, için İstanbul'dan daha iyi bir yer yok diye düşünüyorum" şeklinde yanıt verdi.

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Kaynak: DHA

Stefan Kuntz, İstanbul, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Stefan Kuntz: Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'dan daha iyi bir yer yok - Son Dakika

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