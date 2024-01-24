A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Kasımpaşa\'yı ziyaret etti

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Trendyol Süper Lig takımlarından Kasımpaşa'yı ziyaret etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Trendyol Süper Lig kulüplerine yaptığı ziyaretleri sürdüren İtalyan teknik adam, Kasımpaşa'nın konuğu oldu.

Lacivert-beyazlı kulübün Kemerburgaz'daki Turgay Ciner Spor Tesisleri'ne giden Montella, CEO Serkan Reçber ve teknik direktör Sami Uğurlu ile bir araya geldi. Ziyarette Montella'nın ekibinde olan yardımcı antrenör Daniele Russo, atletik performans antrenörü Pierpaolo Polino, analiz antrenörü Massimo Crivellaro, A ve 21 Yaş Altı Milli Takım İdari Müdürü Mert Tuncay ile Milli Takımlar İletişim Müdürü Türker Tozar da yer aldı.

Reçber ve Uğurlu'dan kulübün ve takımın yapısı ile çalışma prensipleri hakkında bilgi alan Montella, Türk futboluna ilişkin fikir alışverişine bulunduğu ikiliye ay-yıldızlı ekipte oynama uygunluğuna sahip her oyuncuyu titizlikle takip ettiklerini belirtti.

Montella, A Milli Takım'ın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlık süreci hakkında da bilgi verdi.

Görüşmenin ardından tesisleri gezen ve tüm bölümlerle ilgili incelemelerde bulunan Montella, bu tür örnek modern tesislere sahip olmanın Türk futbolunun gelişimi için çok önemli olduğunu ifade ederek, ev sahiplikleri ve yakın ilgileri için Kasımpaşa kulüp yetkililerine teşekkür etti.

Vincenzo Montella, tesis turu sırasında Kasımpaşa 19 Takımı ile Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Karadeniz Ereğli Belediyespor arasında oynanan karşılaşmayı da bir süre izledi.

Reçber ve Uğurlu, Montella'ya ziyaretinden dolayı memnuniyet duyduklarını belirterek, Kasımpaşa forması hediye etti.