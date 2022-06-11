A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde liderliğini sürdürdü

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup üçüncü hafta maçında deplasmanda Lüksemburg'u 2-0 mağlup etti ve grup liderliğini sürdürdü.

Ay-yıldızlı ekibin ilk yarısını da 1-0 önde kapattığı mücadelede golleri Hakan Çalhanoğlu ve Serdar Dursun'dan geldi.

Gruptaki üçüncü maçını da kazanan Türkiye 9 puanla liderliğini sürdürdü. İlk yenilgisini alan Lüksemburg ise 6 puanla ikinci sırada kaldı.

Grubun diğer maçında ise Faroe Adaları, Litvanya'yı 2-1 mağlup etti. Faroe Adaları 3 puana yükselirken, puanla tanışamayan Litvanya son sırada kaldı.

Türkiye, gruptaki dördüncü maçını 14 Haziran Salı günü İzmir'de Litvanya ile oynarken, aynı gün Lüksemburg, Faroe Adaları'nı konuk edecek.

Milli Takım üçüncü maçında da gol yemedi

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi'nde oynadığı üçüncü maçında da kalesini gole kapattı.

Lüksemburg'u 2-0 mağlup eden Türkiye, ilk maçında Faroe Adaları'nı 4-0, ikinci maçında da Litvanya'yı 6-0 mağlup etti.

Üç maçta 12 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde gole izin vermedi.

Hakan Çalhanoğlu 15. golünü attı

A Milli Takımı, Lüksemburg deplasmanında öne geçiren golü penaltıdan atan Hakan Çalhanoğlu, ay-yıldızlı formayla gol sayısını 15'e yükseltti.

A Milli Takım ile 71. maçına çıkan Hakan, attığı 15 golle aday kadro içindeki en golcü oyuncu konumunda da bulunuyor. Hakan'ı 13 golle Cengiz Ünder takip ediyor.

Mücadelenin ikinci yarısında Hakan yerini Salih Özcan'a bıraktı. Hakan oyundan çıkınca, kaptanlık pazubandını Çağlar Söyüncü taktı.

Serdar Dursun 7'de 7 yaptı

Serdar Dursun, A Milli Takım'daki gollerine Lüksemburg karşısında da devam etti.

Mücadelenin ikinci yarısında oyuna girerek, ay-yıldızlı formayı 7. kez giyen Serdar, Lüksemburg'a attığı golle 7. kez gol sevinci yaşadı.