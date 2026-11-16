A Milli Futbol Takımı, Uluslar A Ligi son maçında deplasmanda Fransa'ya 2-1 yenildi - Son Dakika
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A Milli Futbol Takımı, Uluslar A Ligi son maçında deplasmanda Fransa'ya 2-1 yenildi

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup son maçında deplasmanda Fransa'ya 2-1 mağlup oldu. Fransa, Emirhan Topçu'nun kendi kalesine attığı gol ve Kroupi'nin kaydettiği golle öne geçerken, Türkiye'nin tek golü Abdülkerim Bardakcı'dan geldi.

Stat: Matmut Atlantique

Hakemler: Chris Kavanagh, Dan Cook, Ian Hussin (İngiltere)

Fransa: Maignan (Dk. 46 Restes), Kumbedi, Jacquet, Konate, Diouf, Cherki (Dk. 82 Zaire-Emery), da Cunha, Rabiot (Dk. 63 Camavinga), Olise (Dk. 85 Pagis), Barcola (Dk. 63 Kroupi), Mbappe

Türkiye: Berke Özer, Barış Alper Yılmaz (Dk. 81 Oğuz Aydın), Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Emirhan Topçu, Eren Elmalı (Dk. 81 Ferdi Kadıoğlu), İsmail Yüksek (Dr. 61 Salih Özcan), Hakan Çalhanoğlu (Dk. 81 Orkun Kökçü), Can Uzun (Dk. 69 Yunus Akgün), Arda Güler, Deniz Gül

Goller: Dk. 49 Emirhan Topçu (Kendi kalesine), Dk. 80 Kroupi (Fransa), Dk. 90 Abdülkerim Bardakcı (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 55 Konate (Fransa), Dk. 56 Barış Alper Yılmaz, Dk. 72 Salih Özcan (Türkiye)

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup son maçında deplasmanda Fransa'ya 2-1 mağlup oldu.

49. dakikada Fransa öne geçti. Cherki'nin soldan kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Rabiot, kafayla topu kale sahası içine gönderdi. Barcola'nın vuruşunda topla son oynayan Emirhan Topçu, meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 1-0.

59. dakikada Deniz'in pasında meşin yuvarlağı alan Arda Güler rakip ceza sahasına girip yerden vurdu, Jacquet son anda araya girerek topu kornere gönderdi.

61. dakikada sağ kanatta topla buluşan Olise, ceza sahası sağ çaprazına gelip sert vurdu, kaleci Berke meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

64. dakikada Cherki'nin pasında savunmanın arkasına sarkan Mbappe, kaleci Berke'yle karşı karşıya kaldı. Berke bu pozisyonda gole izin vermedi.

70. dakikada Jacquet'in hatalı pasında araya giren Arda Güler ceza sahası dışından bekletmeden vurdu, top direğin dibinden auta çıktı.

75. dakikada Olise'nin pasında ceza sahası içinde topu alan Mbappe'nin düzeltip vuruşunda, Merih Demiral son anda araya girerek gole engel oldu.

80. dakikada fark 2'ye çıktı. Cherki'nin pasında soldan ceza sahasına giren Kroupi'nin çaprazdan vuruşunda, top ağlarla buluştu: 2-0.

83. dakikada Orkun'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Merih, Abdülkerim Bardakcı'ya bıraktı. Bu futbolcunun penaltı noktası üzerinden şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

90. dakikada milli takım farkı 1'e indirdi. Sağdan kazanılan kornerde Arda Güler, ceza sahası içine ortaladı. İyi yükselen Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda, top fileleri havalandırdı: 2-1.

Karşılaşma, Fransa'nın 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Kaynak: AA
A Milli Futbol TakımıAbdülkerim BardakcıEmirhan TopçuTürkiyeFransaFutbolSporSon Dakika

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