- A Milli Futbol Takımı, yurda döndü
İSTANBUL - A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na çeyrek finalde veda etmesinin ardından yurda döndü.
A Milli Futbol Takımı, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'na çeyrek finalde Hollanda'ya 2-1 yenilerek veda etmesinin ardından yurda döndü. Hannover kentinden TSİ 21.00'de kalan özel uçak, 23.55 sıralarında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Milli takım kafilesi pasaport kontrolünün ardından terminale geldi. Buradan Teknik Direktör Vincenzo Montella, teknik heyet ve futbolcular kendilerini bekleyen özel araçlara binerek alandan ayrıldı.
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