A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 7. Grup'taki 6. ve son maçında Almanya'ya deplasmanda 44-26 yenildi.
Stuttgart kentindeki Porsche Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 21-11 önde tamamlayan Almanya, karşılaşmayı da 44-26 kazandı.
A Milli Erkek Hentbol Takımı, grupta oynadığı 6 maç da kaybetti.
Son Dakika › Spor › A Milli Hentbol Takımı'ndan Almanya'ya Farklı Yenilgi - Son Dakika
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