A Milli Hentbol Takımı oyuncusu Ediz Aktaş, ilk Dünya Şampiyonası heyecanını anlattı - Son Dakika
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A Milli Hentbol Takımı oyuncusu Ediz Aktaş, ilk Dünya Şampiyonası heyecanını anlattı

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A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın ilk kez katılacağı 2027 Dünya Şampiyonası öncesinde Ediz Aktaş, çocukluk hayalini gerçekleştirmenin heyecanını yaşadığını belirtti. Şampiyona 13-31 Ocak 2027'de Almanya'da düzenlenecek; grup maçları Münih'te, rakipler İspanya, Hırvatistan ve Şili.

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın tarihinde ilk kez katılacağı 2027 Dünya Erkekler Hentbol Şampiyonası öncesinde milli oyuncu Ediz Aktaş, çocukluk hayalini gerçekleştirecek olmanın heyecanını yaşadığını söyledi.

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın tarihinde ilk kez katılacağı 2027 Dünya Erkekler Hentbol Şampiyonası, 13-31 Ocak 2027 tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek.

Milli takım, 32 ülkenin katıldığı şampiyonada grup maçlarını Münih'te oynayacak ve ay-yıldızlıların gruptaki rakipleri İspanya, Hırvatistan ve Şili olacak. Grup aşamasında ilk üç sırayı alan takımlar, 24 ekibin mücadele edeceği ana tura yükselecek.

Türkiye Hentbol Federasyonunun internet sitesine açıklamalarda bulunan A Milli Erkek Hentbol Takımı oyuncularından Ediz Aktaş, "Çocukluk hayallerimden biri milli formayla Dünya Şampiyonası'nda oynamaktı. Heyecanımız yüksek, bunu sahaya olumlu şekilde yansıtmak istiyoruz. Her geçen kamp döneminde takım olarak biraz daha iyi bir seviyeye geliyoruz. Önümüzdeki süreçte eksiklerimizi tamamlayıp Dünya Şampiyonası'na en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Takımdaki birlik beraberlik ruhuna dikkati çeken milli oyuncu, "Herkes ortak hedef için mücadele ediyor ve emek veriyor. Dünyanın en iyi takımlarıyla aynı sahada olmak hem oyuncular hem de ülkemizde hentbolun gelişimi açısından büyük bir tecrübe olacak. Mücadele eden, disiplinli ve sonuna kadar savaşan bir Türkiye izletmek istiyoruz. Türkiye'nin de Avrupa hentboluna katkı sağlayacak kaliteli oyunculara sahip olduğunu göstermek istiyoruz. İyi hazırlanıp kendi oyunumuzu ortaya koymak ve galibiyeti almak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Şampiyonanın Münih'te düzenlenecek olmasının kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını da kaydeden Ediz Aktaş, babasının da bu şehirde büyüdüğünü ifade ederek, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarımızın tribünlerde bizi yalnız bırakmayacağını bilmek sahaya çıktığımızda ekstra güç verecek. Orada olacak her kişinin önemi çok fazla. Bizi yalnız bırakmasınlar. Tribünde göreceğimiz her bir Türk bayrağı bizim için çok değerli. İnsanların bizi mücadelemizle ve asla pes etmeyen karakterimizle hatırlamasını isterim. Türkiye formasının hakkını veren ve sahada her şeyini bırakan bir milli takım olmak istiyoruz. Türk hentbolunun gelişimi için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Biz sahada sonuna kadar mücadele edeceğiz, onlar da tribünde sonuna kadar bizimle olsun."

Kaynak: AA
Dünya ŞampiyonasıHırvatistanÇocuklukİspanyaAlmanyaMünihŞiliSporSon Dakika

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