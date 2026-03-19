A Milli Hentbol Takımı Romanya'ya Yenildi

19.03.2026 18:48
A Milli Erkek Hentbol Takımı, Romanya'ya 37-32 mağlup oldu. Oyuncular, maç sonrası değerlendirdi.

2027 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 2. tur ilk eleme maçında Romanya'ya 37-32 mağlup olan A Milli Erkek Hentbol Takımı oyuncuları Koray Ayar ile Doruk Pehlivan maçın değerlendirdi.

Koray Ayar, Bolu Karaçayır Kapalı Spor Salonu'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, salona gelerek destek verenlere teşekkür etti.

Federasyona da kendilerine bu ortamı hazırladığı için teşekkür eden Koray Ayar, "Tabii ki bizim istediğimiz sonuç olmadı. Farklı bitti şu an. Özellikle ilk devrede savunmada sıkıntı yaşadık. Bunu ikinci devrede biraz kurtarmaya çalıştık. Biraz daha ofansif, biraz daha agresif savunma yapmaya karar verdik. 32 golle bence iyi bir hücum gösterdik." şeklinde konuştu.

Rövanş maçında savunmada seviyeyi arttırmaları gerektiğini ifade eden Ayar, "Umarım onu yapacağız. Kesinlikle kalan 2-3 günde bu işi toparlayacağız. Orada bambaşka bir yüz göstermek istiyoruz."dedi.

Doruk Pehlivan ise iyi bir maç oynayamadıkları için üzgün olduğunu söyleyerek, "Beklediğimizden altı bir performans sergilediğimizi söyleyebilirim. Biraz ateş eksikti içimizde. Yani eski motivasyonumuzu, eski milli takım ruhunu gösterdiğimizi düşünmüyorum." ifadesini kullandı.

Mili takım ruhunun içlerinde var olduğunu kaydeden Pehlivan, "Bu maçtan öğrenecek çok şeyimiz var. Maçta 9 fark geriye düştüğümüz anlar oldu ama çok yaklaştığımız anlar da oldu. O yüzden biz demek ki bu adamlardan gerçekten o kadar çok geri değiliz ve bu takımlardan çok daha iyi takımlara karşı çok daha iyi performanslar da sergiledik. Kendi kalitemizi biliyoruz. O yüzden bu maçı bir ders olarak alıp, önümüzdeki maçlarda daha iyi oynamamız gerekiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DSÖ: Orta Doğu’daki çatışma, insanların sağlığını olumsuz etkiliyor DSÖ: Orta Doğu'daki çatışma, insanların sağlığını olumsuz etkiliyor
Fransa’da küçücük kasabanın belediye seçimleri adayların isimleriyle viral oldu Fransa'da küçücük kasabanın belediye seçimleri adayların isimleriyle viral oldu
İsrail’de korku dolu gece Hizbullah roketleri böyle görüntülendi İsrail'de korku dolu gece! Hizbullah roketleri böyle görüntülendi
Sadettin Saran’dan Mustafa Varank’a esprili yanıt: Benim kendi baklavalarım var Sadettin Saran'dan Mustafa Varank'a esprili yanıt: Benim kendi baklavalarım var
Başakşehir’de gol sesi çıkmadı Başakşehir'de gol sesi çıkmadı
HSK’dan sürpriz kararname 12 hakim ve savcının görev yeri değişti HSK'dan sürpriz kararname! 12 hakim ve savcının görev yeri değişti

18:58
Galatasaray’dan TFF’ye çağrı: Trabzon sonrası İzmir deplasmanı istemiyoruz
Galatasaray'dan TFF'ye çağrı: Trabzon sonrası İzmir deplasmanı istemiyoruz
18:44
Beşiktaş’tan 3 çilek transferi birden İşte o isimler
Beşiktaş'tan 3 çilek transferi birden! İşte o isimler
18:29
Mehmet Ali Erbil’den çok konuşulacak iddia: Peygamber soyundan geliyorum
Mehmet Ali Erbil'den çok konuşulacak iddia: Peygamber soyundan geliyorum
18:16
Fidan’dan Arakçi’ye: Bari biz Riyad’dayken füze göndermeyin
Fidan'dan Arakçi'ye: Bari biz Riyad'dayken füze göndermeyin
17:43
ABD Savunma Bakanı, Pentagon’un İran savaşı için 200 milyar dolar ek bütçe talep edeceğini doğruladı
ABD Savunma Bakanı, Pentagon'un İran savaşı için 200 milyar dolar ek bütçe talep edeceğini doğruladı
15:59
ABD Savaş Bakanından dikkat çeken çıkış: Nankör müttefiklerimiz Trump’a teşekkür etmeliler
ABD Savaş Bakanından dikkat çeken çıkış: Nankör müttefiklerimiz Trump'a teşekkür etmeliler
