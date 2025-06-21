A Milli Kadın Basketbol Takımı Çeyrek Finalde!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale çıkan A Milli Kadın Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sosyal medya hesabından 'çeyrek finaldeyiz' notuyla yaptığı paylaşımda, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda, grubunun son maçında Yunanistan'ı mağlup ederek adını çeyrek finale yazdıran A Milli Kadın Basketbol Takımını tebrik etti. - ANKARA