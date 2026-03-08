A Milli Kadın Basketbol Takımı Dünya Kupası Elemerine Hazırlanıyor - Son Dakika
A Milli Kadın Basketbol Takımı Dünya Kupası Elemerine Hazırlanıyor

08.03.2026 15:33
A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Dünya Kupası elemeleri için medya günü düzenledi.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası elemeleri öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.

11-17 Mart tarihleri arasında Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenecek FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası elemelerinde mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı, turnuva öncesinde medya günü düzenledi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Çağlar Ökten, zor bir grupta olduklarını belirterek, "Hedefimizi en başta yazdık. Avrupa Şampiyonası'ndan itibaren Dünya Kupası'na katılma hedefimiz vardı. Bu eleme grubunu geçip Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz. Güçlü adımlarla ilerlemek gerekiyor. Takımın enerjisi güzel, oyuncularımızın ellerinden geleni yapacağına inancımız tam. Ev sahibi avantajını taraftar desteğiyle en iyi şekilde kullanmak istiyoruz ve tüm halkımızı davet ediyoruz. Takımımızın desteğe ihtiyacı var" dedi.

A Milli Kadın Basketbol Takımı Genel Menajeri Aslı İnceer, iyi geçirdikleri bir Avrupa Şampiyonası sonrası Dünya Kupası elemesi oynamaya hak kazandıklarını hatırlatarak, "Şimdi bu turnuva için ev sahipliği yapıyoruz. Fikstür olarak ne kadar zor bir grup olduğunun bilincindeyiz. Fakat kendi kapasitemizin de farkındayız. Kendi evimizde, kendi seyircimizin önünde oynayacak olmak bizim için ayrı bir motivasyon ve güç olacaktır. Her maça ayrı ayrı disiplinle hazırlanıp Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Andrea Mazzon: "Çok üst düzey rakiplerle karşılaşacağız"

A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Andrea Mazzon, çok üst düzey rakiplerle karşılaşacaklarını söyleyerek, "Japonya belli bir tarzda oyunu olan bir takım. Diğer takımlar da üst düzey fiziksel performansa sahip. Önümüzde bir zorluk olduğu doğru. Açılış maçından önce üç antrenman yapabileceğiz. Kimse sihirbaz değil. Üç antrenman sonrasında elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Çok akıllı oynamamız lazım. Burası gerçekten çok akıllı bir ülke. Oyuncuları da insanları da akıllı. İkisini bir araya getirince başarıya ulaşacağımızı düşünüyorum. Eksik oyuncumuz yok. Güzel bir oyuncu grubu olduğumuzu düşünüyorum. 12 oyuncu seçmek çok zor. Bazı oyuncuları içeri alırken bazıları dışarıda kalıyor. O konuda dikkatli olmak gerekiyor. Seçtiğimiz oyuncular diğerlerinden daha iyi olduğu için değil belli bir tarza sahip oldukları için seçildi. Seçtiğimiz takımın önemli bir mücadele vereceğinden eminim. Herkesin bir hayali vardır. Oyuncuların da koçların da hayalleri var. Dünya Kupası'na gitmek büyük bir hedef. Başarabilir miyiz diye garanti edemem ama elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Her şeyden önce burada olmak benim için bir ayrıcalık. Çok pozitif karşılandım. Kendimi evimde hissediyorum. Bu harika bir duygu. İtalya'da Milli takım çalıştırdım ama burada daha büyük sorumluluğum var. Bu kadar pozitif karşılanmak, beni desteklemiş olan herkese bunun karşılığını vermek benim için ekstra bir motivasyon oluyor" diye konuştu.

Olcay Çakır Turgut: "Olimpiyatlarda, Dünya Kupası gibi organizasyonlarda olmak istiyoruz"

A Milli Kadın Basketbol Takımı Kaptanı Olcay Çakır Turgut ise, çok heyecanlı olduklarını aktararak, "Uzun süredir ülkemizi daha iyi temsil etmek, olimpiyatlarda, Dünya Kupası gibi organizasyonlarda olmak istiyoruz. Herkes çok pozitif, elimizden geleni yapacağız. Dünya Kupası Elemesinde farkı basketbol tarzlarına karşı oynayacağız. 19 kişilik kadroyuz. Kadromuzda da ona göre hazırlamaya çalışıyor koçumuz. Her türlü oyuna uyum sağlamaya çalışacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bütün performansımızı ortaya koymak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın, FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası eleme turnuvası maç programı şöyle:

11 Mart Çarşamba

20.30 Kanada - Türkiye

12 Mart Perşembe

20.30 Türkiye - Arjantin

14 Mart Cumartesi

20.30 Japonya - Türkiye

15 Mart Pazar

20.30 Türkiye - Avustralya

17 Mart Salı

20.30 Türkiye - Macaristan - İSTANBUL

Kaynak: İHA

SON DAKİKA: A Milli Kadın Basketbol Takımı Dünya Kupası Elemerine Hazırlanıyor
