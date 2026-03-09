FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası Eleme Turnuvası hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 12 kişilik kadrosu belli oldu.
Ay-yıldızlılar'ın, 11-17 Mart tarihleri arasında Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenecek FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası Eleme Turnuvası'nda mücadele edecek 12 kişilik kadrosu açıklandı.
Başantrenörlüğünü Andrea Mazzon'un yaptığı A Milli Takım'ın kadrosu şu isimlerden oluştu:
"Ayşe Cora Yamaner, Beren Burke, Derin Erdoğan, Elif Bayram, Esra Ural Topuz, Gökşen Fitik, Melek Uzunoğlu, Olcay Çakır Turgut, Sevgi Uzun, Sinem Ataş, Şerife Alperi Onar, Zeynep Şevval Gül"
Son Dakika › Spor › A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Kadrosu Açıklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?