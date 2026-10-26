A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Karadağ maçı aday kadrosu açıklandı - Son Dakika
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A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Karadağ maçı aday kadrosu açıklandı

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A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 2027 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Tur I Grubu'nda oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Milliler hazırlıklara 8 Kasım'da başlayacak ve ilk maçında 11 Kasım'da Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Karadağ'ı ağırlayacak.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 2027 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Tur I Grubu'nda oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, hazırlıklarına 8 Kasım'da başlayacak.

Ay-yıldızlı ekip, I Grubu'ndaki ilk maçında 11 Kasım'da Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Karadağ'ı ağırlayacak. 14 Kasım'da Letonya'nın başkenti Riga'da İsrail ile karşı karşıya gelecek milli takım, 17 Kasım'da ise Polonya'ya konuk olacak.

Frederic Dusart'ın başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alan oyuncular şunlar:

Meltem Yıldızhan (Beşiktaş BOA), Beren Burke, Esra Ural, Sinem Ataş (ÇİMSA ÇBK Mersin), Ceren Akpınar, Melek Uzunoğlu, Nehir Ulufer (Emlak Konut), Manolya Kurtulmuş, Olcay Çakır Turgut, Şerife Alperi Onar, Zeynep Şevval Gül (Fenerbahçe Tarfin), Derin Erdoğan, Elif Bayram, Gökşen Fitik, Sevgi Uzun, Sude Yılmaz (Galatasaray Çağdaş Faktoring), Sevgi Tonguç (İstanbul Gençlikspor), Tuba Poyraz (Nesibe Aydın Okulları), Tilbe Şenyürek Arslan (Girona)

Kaynak: AA
Avrupa ŞampiyonasıTurkcellKaradağSporSon Dakika

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