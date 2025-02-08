A Milli Kadın Basketbol Takımı Romanya Maçına Hazır - Son Dakika
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A Milli Kadın Basketbol Takımı Romanya Maçına Hazır

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Romanya ile oynayacak.

08.02.2025 22:47
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A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu 6. ve son haftasında yarın deplasmanda Romanya ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşmanın oynanacağı Ploieşti kentindeki Olimpia Spor Salonu'nda gerçekleştirilen antrenmanda ay-yıldızlılar, ısınma hareketlerinin ardından şut çalışması yaptı.

Antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulunan başantrenör Ekrem Memnun, grupta İzlanda ile oynadıkları son maçın zor geçtiğini belirterek, "Sonunda kazandık. Kazanmak önemliydi. Amacımız grupta 6'da 6 yapmak. Romanya'yı İstanbul'da farklı yenmiştik. O maçın başbaşka bir atmosferi vardı. Şimdi onların sahasında oynayacağız. Milli maç herkes için önemli. Yarın da iyi mücadele etmemiz lazım. Hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor. Oyuncu arkadaşlardan her zaman istediğimiz, ne yapıyorsan yap aşk ile yap. Biz onlardan daha iyi bir takımız. Yüzde 100'müz onlardan daha iyi, yüzde 50'miz kimseden daha iyi değil. Biz daha çok kendi oyunumuzla ilgileneceğiz." diye konuştu.

Romanya ile İstanbul'da oynadıkları maçtan 101-54 üstün ayrılmalarının sorulması üzerine Memnun, şunları kaydetti:

"Onların grupta iddiası kalmadı. Biz de şampiyonaya gitmeyi garantiledik. Esasında iki takım aynı durumda ama bizim oyuncuların öyle bakmayacağını biliyorum. Zaten öyle de bakmıyoruz. Burada oyuncu havuzumuz artsın, kendi oyunumuzu geliştirelim. Bir de uzun zamandır 6'da 6 yaparak çıkamadık gruptan, onu da sağlamak istiyoruz. Milli maçların havası başka olur. Herkes kendi evinde kazanmak ister. Bizim daha iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Takımıma güveniyorum. Kazanmaktan başka bir şey düşünmüyoruz. Onun yanında oyunumuzu da geliştirmek istiyoruz."

Ekrem Memnun, kadın basketbolunda önemli hedeflere sahip olduklarını vurgulayarak, "Birincisi büyük turnuvalarda yer almak, başarılı olmak. İkincisi kız kardeşlerimizin, evlatlarımızın kadın basketboluna başlaması için özendirici olmak. Bundan dolayı da oyuncu arkadaşların sorumlulukları var. Esasısında çok genç bir takımız ama sorumluluk geldi mi yerine getireceksin. Türk kadın basketbolunun mirasına layık bir oyun oynamak, özendirici olmak, iyi sonuçlar almak, oyuncu geliştirmek... Bir sürü hedefimiz var. Bunların hepsini yerine getirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

A Milli Takım Kaptanı Ayşe Cora da karşılaşmada iyi mücadele etmeleri gerektiğini belirterek, "İzlanda maçı tahminimizden daha zor geçti. Daha rahat bir basketbolla kazanırız sanıyorduk ama sert ve isabetli oynadılar. O yüzden böyle yanılgılara düşmemek gerekiyor. Yarınki maç için de bize ders olacağını düşünüyorum. Daha iyi oynamamız gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta deplasmandaki maçlar kolay geçmeyebiliyor. Elimizden gelen en iyisini yapmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Romanya- Türkiye maçı, yarın TSİ 19.00'da başlayacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor A Milli Kadın Basketbol Takımı Romanya Maçına Hazır - Son Dakika

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