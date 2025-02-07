A Milli Kadın Basketbol Takımı, Romanya maçının hazırlıklarına başladı

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A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu 6. ve son maçında 9 Şubat Pazar günü Romanya ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, Kocaeli'de Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen antrenmanda başantrenör Ekrem Memnun yönetiminde çalıştı.

A Milli Takım, yarın Romanya maçı için Ploieşti kentine hareket edecek.

Ay-yıldızlılar, deplasmanda oynanacak Romanya karşılaşmasını da kazanarak grubunda 6'da 6 yapmayı hedefliyor.