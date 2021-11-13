A Milli Kadın Basketbol Takımı, yarın Polonya ile karşılaşacak

Türkiye ile Polonya arasında daha önce oynanan 17 müsabakada ay-yıldızlıların 9 galibiyeti bulunuyor.

İki takım, ilk kez 6 Haziran 1988'de Seul Olimpiyat Oyunları elemelerinde karşılaştı ve Polonya maçı 57-36 kazandı.

A Milli Takım , Polonya ile yarın 18. kez karşı karşıya gelecek.

Polonya ile 18. maç

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası eleme karşılaşmaları, üç pencerede oynanacak. İlk pencere 11-14 Kasım, ikinci pencere 24-27 Kasım, üçüncü pencere de 9-12 Şubat 2023'te yapılacak.

Ay-yıldızlı ekibin grubunda Polonya ve Slovenya'nın yanı sıra Arnavutluk bulunuyor.

Milli takım, grubundaki ilk maçında Slovenya 'yı deplasmanda 78-62 mağlup etti.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ikinci maçında yarın Polonya 'yı konuk edecek.

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