A Milli Kadın Futbol Takımı Azerbaycan'a 1-0 mağlup oldu - Son Dakika
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Spor

A Milli Kadın Futbol Takımı Azerbaycan'a 1-0 mağlup oldu

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta mücadele eden A Milli Kadın Futbol Takımı, dördüncü maçında Bakü'de karşılaştığı Azerbaycan'a 1-0 mağlup oldu. Ay-yıldızlılar 4 maç sonunda 6 puanda kaldı. Milliler beşinci maçında 12 Temmuz Cuma günü Kocaeli Stadyumu'nda İsviçre'yi ağırlayacak.

04.06.2024 21:28
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2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta mücadele eden A Milli Kadın Futbol Takımı, dördüncü maçında Bakü'de karşılaştığı Azerbaycan'a 1-0 mağlup oldu.

A Milli Kadın Futbol Takımı, deplasmanda Azerbaycan ile karşılaşırken sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Ay-yıldızlılar 4 maç sonunda 6 puanda kaldı. Milliler beşinci maçında 12 Temmuz Cuma günü Kocaeli Stadyumu'nda İsviçre'yi ağırlayacak.

Kıragası: "Play-off hedefimizi gerçekleştirmek istiyoruz"

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, maçın ardından değerlendirmede bulundu. Karşılaşmaya kontrollü başladıklarını ifade eden Kıragası, "Rakip atak başlamak istese de kontrolü hemen elimize aldık. Oyun, bizim istediğimiz tempoda oynandı. Fırsatlar da yakaladık ancak değerlendiremedik. İkinci yarının genelinde de üstün olan taraf bizdik. Rakip oyunun sonlarına doğru direnç gösterdi. Son dakikada golü buldular. Yenildiğimiz için üzgünüz. Ancak play-off umudunu hala koruyoruz. Macaristan grup lideri İsviçre'yi yendi. Grupta herkesin şimdi farklı bir hesabı olacak. Önümüzde İsviçre ve Macaristan maçları var. Temmuz ayında iyi bir kamp geçirip, bu iki maç sonunda play-off hedefimizi gerçekleştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Hakemler: Nanna Lof Andersen, Sidsel Rasmussen, Anna Kjaer Schmidt

Azerbaycan: Aitaj Sharifova, Diana Mammadova, Nigar Mirzaliyeva, Ayshan Ahmadova, Esra Manya, Mana Mollayeva, Sevinj Jafarzade, Kristinha Bakarandze, Vusala Seyfatdinova (Zhala Mahsimova dk. 63), Alina Dorofeeva (Yeliz Acar dk. 62), Peritan Bozdag (Nazlıcan Parlak dk. 90+2)

Türkiye: Selda Akgöz, Ümran Özev (Miray Cin dk. 46), Eda Karataş, Sejde Aylin Abrahamsson, İlayda Civelek, Ebru Topçu, Meryem Cennet Çal (Kader Hançar dk. 87), Ece Türkoğlu, Elif Keskin, Birgül Sadıkoğlu (Arzu Karabulut dk. 64), Yağmur Uraz (Busem Şeker dk. 35)

Gol: Nigar Mirzaliyeva (dk. 90) (Azerbaycan)

Sarı kartlar: Mana Mollayeva, Peritan Bozdag, Diana Mammadova (Azerbaycan), Arzu Karabulut, Miray Cin (Türkiye) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor A Milli Kadın Futbol Takımı Azerbaycan'a 1-0 mağlup oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: A Milli Kadın Futbol Takımı Azerbaycan'a 1-0 mağlup oldu - Son Dakika
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