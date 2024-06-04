A Milli Kadın Futbol Takımı, Azerbaycan ile karşılaşıyor - Son Dakika
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Spor

A Milli Kadın Futbol Takımı, Azerbaycan ile karşılaşıyor

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta mücadele eden A Milli Kadın Futbol Takımı, bugün Azerbaycan ile gruptaki 4. maçına çıkacak. Milli Takım, daha önceki maçlarda İsviçre'ye mağlup olmasına rağmen Macaristan ve Azerbaycan'ı yenmeyi başarmıştı. Karşılaşma saat 18.00'de Dalga Arena Stadyumu'nda oynanacak ve TRT Spor tarafından yayınlanacak.

04.06.2024 11:06
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2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta mücadele eden A Milli Kadın Futbol Takımı, bugün Azerbaycan ile gruptaki 4. maçına çıkacak.

B Ligi 1. Grup maçlarına İsviçre deplasmanında 3-1'lik mağlubiyetle başlayan Milli Takım, ardından Pendik'te Macaristan'ı geri düşmesine rağmen 2-1 yenmiş ve Erzincan'da üçüncü sınavında Azerbaycan'ı 1-0 mağlup etmişti. Ay-Yıldızlılar, dördüncü maçında bugün Dalga Arena Stadyumu'nda Azerbaycan ile saat 18.00'de karşılaşacak. Mücadeleyi TRT Spor ekranlara getirecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor A Milli Kadın Futbol Takımı, Azerbaycan ile karşılaşıyor - Son Dakika

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