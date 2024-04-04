A Milli Kadın Futbol Takımı İsviçre ile karşılaşacak

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup ilk maçında yarın deplasmanda İsviçre ile karşı karşıya gelecek.
Zürih kentindeki Letzigrund Stadı'nda yapılacak mücadele, (TSİ) 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Sandra Bastos yönetecek.
C Ligi'nde 6'da 6 yaparak B Ligi'ne yükselen ay-yıldızlı ekip, başarılı performansını bu kulvarda da sürdürmeye çalışacak. 2025 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak İsviçre ise A Ligi'nde mücadele ettiği 6 karşılaşmada sadece bir galibiyet alarak B Ligi'ne düşmüştü.
Grubun diğer maçında Macaristan, yarın Azerbaycan'ı ağırlayacak.
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Edirne Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması, Uzunköprü-Hayrabolu kara yolunda dron destekli denetim gerçekleştirdi. Denetimde sürücülerin ve araçların evrakları kontrol edilerek, trafik kuralları ve yol güvenliği hakkında bilgilendirme yapıldı. Denetimlerin devam edeceği belirtildi.
Bilecik 1. Amatör Lig'de şampiyonunu belirleyecek olan Play-Off Grup Müsabakaları, 6-7 Nisan tarihlerinde başlayacak. Kura çekimi Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu binasında gerçekleşti.
TFF 2. Lig'de mücadele eden Bursaspor, hafta sonu oynanacak müsabakalardan sonra lige veda etme tehlikesiyle karşı karşıya. Son 5 haftaya girilen ligde, gruplarını lider bitiren takımlar direkt olarak 1. Lig'e çıkacak. Bursaspor'un düşme hattında yer aldığı Beyaz Grup'ta, hafta sonu oynayacağı maçtan puan kaybetmesi halinde lige veda etmesi kesinleşebilir.
A Milli Basketbol Takımı'nın eski oyuncularından Barış Küce, 78 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye Basketbol Federasyonu, Barış Küce'nin vefatını üzüntüyle karşıladıklarını belirterek başsağlığı mesajı yayımladı. Küce, kariyerinde TED Ankara Kolejliler, Fenerbahçe ve Altınordu formalarını giydi.
Afyonkarahisar'da Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı kapsamında, 245 üçüncü sınıf öğrencisi yetenek taramasından geçti. Programda öğrencilerin koordinasyonları, denge ve reaksiyon süreleri gibi çeşitli testler uygulandı. Elde edilen verilere göre yetenekli olan öğrenciler, ilgili spor branşlarının antrenörlerine yönlendirilecek.
Sivasspor, Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenerek 3 maç sonra galibiyet aldı. Bu galibiyetle Sivasspor, bu sezonki 10. galibiyetini elde etti ve puanını 41'e çıkardı. Son galibiyetini 27. haftada alan Sivasspor, 3 haftadır galibiyet hasreti çekiyordu.
Afyonkarahisar'da gerçekleşen Okul Sporları Geleneksel Türk Okçuluğu müsabakaları, atletizm pistinde yapıldı. Sporcuların gösterdiği üstün performans ve yetenek büyük beğeni topladı. Ödül töreninde dereceye giren sporculara madalya ve kupaları takdim edildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü, sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi ve gençlerin spora olan ilgisini artırmak için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.
TFF 3. Lig'de 2023-2024 sezonunda son 4 haftaya girilirken, Bitexen Adana 1954, TFF 2. Lig'e yükselen ilk takım oldu. Ligde toplam 4 grupta yer alan takımlar arasından 6 ekip, 2. Lig'e çıkmaya hak kazanacak. Gruplarını lider bitiren takımlar doğrudan çıkarken, diğer takımlar play-off mücadelesi yapacak. TFF 3. Lig'de normal sezon 27 Nisan'da tamamlanacak.
Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol takımı, baş antrenör Alper Hamurcu ile üç yıllık yeni bir sözleşme imzaladı. Hamurcu, takımın başında 5 sezondur başarılı bir şekilde çalışmaktadır.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Doğu Kışla Gençlik Parkı'na kaykay parkı kurarak gençleri ağırlıyor. Park, adrenalin ve hız tutkunlarının yeni adresi haline geldi.
Bursa'da düzenlenen bir futbol maçında seyircilerin oyunculara öfkelendikleri ve küfürlü hakaretlerde bulundukları anlar kameraya yansıdı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, hızdan kaynaklı kazaların azaltılması ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla hız koridorları oluşturdu. Mart ayından itibaren hız kurallarına uymayanlara cezalar yazılmaya başlandı.
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